Der schönste Ort bei Schmuddelwetter: Therme in Bad Elster bereit für Weihnachtsansturm

In Albertbad und Soletherme Bad Elster stehen die besucherstärksten Tage des Jahres bevor. Besuch im größten Wellnesstempel der Region bei Menschen, die für Verwöhnmomente sorgen.

Erst zum Aufguss mit Bratapfelduft in die Sauna und später zum Entspannen ins Freie in die „Heiße Elster“: Wenn es regnet, stürmt oder schneit wie in diesen Tagen, dann wird es in der Sauna der Soletherme Bad Elster noch kuscheliger als sonst. Schmuddelwetter und Weihnachtsferien - das ist die Kombination, die in Albertbad und Soletherme...