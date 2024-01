Der Winter kehrt zurück: In den Skigebieten in Erlbach und Schöneck laufen wieder die Schneekanonen

Beim Wintersportverein Erlbach ist man zuversichtlich, dass am Wochenende das 41. Kegelbergrennen ausgetragen werden kann.

Schöneck/Erlbach Gute Nachrichten für die Freunde des Wintersports: In der Skiwelt Schöneck und an den Erlbacher Kegelbergen laufen wieder die Schneekanonen. Nach der vierwöchigen Regenperiode, in der letztlich zwischen Weihnachten und Neujahr nichts mehr ging, lässt die seit Sonntag anhaltende Kälteperiode die Chancen wachsen, dass wieder...