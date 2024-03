Die Elsterquelle als Auftakt: Bad Brambach startet die Wandersaison

Ab 6. März bietet der Kur- und Fremdenverkehrsverein des Kurortes wieder mittwochs geführte Wanderungen in die reizvolle Umgebung an.

Mit dem Monat März beginnt im Kurort Bad Brambach die Wandersaison: Ab sofort bietet der Kur- und Fremdenverkehrsverein wieder an Mittwochnachmittagen geführte Wanderungen an. Auftakt ist am 6. März mit einer gut dreistündigen Tour, die Reiner Fischer führt. Mit Start 14 Uhr an den Kolonnaden geht es über Wache und Sorgbachtal zum ehemaligen...