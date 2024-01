„Die ganze Region wird kopfstehen“: Countdown für Eishockey-Spektakel Hockey Outdoor Triple in Klingenthal läuft

So jubelten die Fans im Dezember beim Skisprung-Weltcup, als Karl Geiger ein Doppelsieg gelang. Zum Eishockey-Event im Februar werden an drei Tagen über 30.000 Fans erwartet. Die bislang größte Kulisse beim Eishockey in Klingenthal gab es 1996 mit 1200 Zuschauern in der Sachensliga bei 3:4 gegen Bad Muskau. Bild: Christian Schubert