Die nächste Generation ist am Start: Martin Voigt übernimmt in Markneukirchner Familienbetrieb Verantwortung

Verstärkung in der Meisterwerkstatt für Metallblasinstrumente Jürgen Voigt in Markneukirchen: Mit Martin Voigt übernimmt die nächste Generation schrittweise Verantwortung im Familienbetrieb. Seit Jahresbeginn ist der 25-jährige Sohn von Inhaberin Kerstin Voigt neues Mitglied der Geschäftsführung. Voigt hat in Zwickau Wirtschaft und...