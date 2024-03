Diebe klauen im oberen Vogtland Baumaschinen und Werkzeuge

Nachdem sich Diebe in Bad Elster auf einer Baustelle bedienten, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Langfinger hatten nachts einen Container aufgebrochen.

Bad Elster.

Diebe haben auf einer Baustelle in Bad Elster zugeschlagen. Wie die Polizei am Samstag meldete, verschafften sich die Langfinger in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Container auf einer Baustelle an der Straße Obersohl im Ortsteil Sohl. Die Diebe stahlen diverse Baugeräte, Werkzeuge und Kabel im Wert von rund 7000 Euro aus dem Container. Darunter befanden sich unter anderem ein Grabenstampfer, Schlagbohrmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer, eine Säbelsäge und eine Handkreissäge.