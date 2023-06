Diebe nehmen im vogtländischen Oelsnitz Verkehrszeichen mit

Oelsnitz.

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Diebstählen und Sachbeschädigungen in Oelsnitz. An der Adolf-Damaschke-Straße brachen Unbekannte zwischen Donnerstag- und Sonntagmittag in eine Gartenlaube ein. Daraus stahlen sie Kettensägen und Schleifmaschinen sowie weiteres Werkzeug im Gesamtwert von rund 500 Euro. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Am späten Samstagabend, zwischen 22 und 22.30 Uhr, beschädigten Unbekannte auf der Adolf-Damaschke-Straße außerdem drei Verkehrszeichen und nahmen eines davon mit. Der Sachschaden wurde dort auf 1000 Euro beziffert. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit einer der Taten gemacht hat, meldet sich bitte im Polizeirevier in Plauen unter der Rufnummer 03741 140. (bju)