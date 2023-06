Unbekannte haben in Plauen zahlreiche Kupferrohre aus einem leerstehenden Haus entwendet. Darüber berichtete am Donnerstag die Polizei. Die Täter waren zwischen 17. Mai und Mittwoch dieser Woche gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Hammerstraße eingedrungen. Im Kellerbereich entwendeten sie bereits installierte...