Drohende Mieterhöhung in Schöneck: Bürgermeister sucht Kontakt zum Wohnungsverwalter

In den 2017 verkauften kommunalen Wohnungen sollen zum 1. November die Mieten steigen. Die Erhöhung fällt saftig aus.

Im Fall der angekündigten Mieterhöhungen in den ehemaligen kommunalen Wohnungen plant Schönecks neuer Bürgermeister Andy Anders (parteilos) ein Treffen mit der RSG Residential Management Gesellschaft, dem Verwalter der 2017 an die „Wir in Sachsen“ verkauften Wohnungen. Das sagte er auf Anfrage von Ronny Hochmuth (Freie Wähler). Anders...