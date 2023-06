DSDS-Gewinner tritt am Samstag beim Oelsnitzer Sperkenfest auf

Oelsnitz lässt es zum Jubiläum krachen: Anders ist es kaum zu beschreiben, mit welcher Fülle und Breite das 20. Sperkenfest von Freitag bis Sonntag an den Start geht. Drei Tage kann bei freiem Eintritt gefeiert werden: Am 30. Juni von 18 bis 0 Uhr, tags darauf von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. „Freie Presse“ bietet einen...