Eichigt: Freude über 34 Schulanmeldungen

Die Landschule erwartet dieses Jahr einen besonders starken Jahrgang bei den Schulanfängern. Warum es dennoch ein Fragezeichen gibt.

An der Grundschule Eichigt wird es dieses Jahr eine erste Klasse so stark wie lange nicht geben. Der aktuelle Stand von 34 Schulanmeldungen zum Schuljahr 2024/25 würde sogar zwei erste Klassen bedeuten, sagt Normen Lenk von der Gemeindeverwaltung. Wie viele Schulanfänger im August an der Landschule starten, steht im Mai fest. Dann ist klar, was...