Eichigt will fünf große Dächer im Ort mit Fotovoltaik bestücken

Auf Schule, Kindergarten, Turnhalle, Sportlerheim, Feuerwehrhaus sollen Anlagen montiert werden. Die Gemeinde hofft, das aus Fördermitteln stemmen zu können, da sie eigenes Geld für weiteres braucht.

Die Gemeinde Eichigt will fünf große Dächer kommunaler Gebäude im Ort mit Fotovoltaikanlagen bestücken. Das kündigte Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) zur Ratssitzung im Gasthaus Grüne Linde in Bergen an. Die Gemeinde hat für die Energieanlagen die Dächer von Grundschule, Kindergarten Juniorkiste und Turnhalle sowie...