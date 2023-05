Eichigter Höhe: Staatsstraße für fünf Wochen voll gesperrt

Eichigt.

Auf der Eichigter Höhe ist die Staatsstraße 308 vom kommenden Montag, 22. Mai, bis zum 23. Juni für fünf Wochen wegen einer Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Dabei handelt es sich um den ersten von mehreren Bauabschnitten auf der S 308 in diesem Jahr. Betroffen ist von der Sperrung der Abschnitt zwischen dem Abzweig Dorfstraße Eichigt und dem Abzweig der S 309 in Richtung Bergen. Die Sperrstelle kann über die Dorfstraße Eichigt und die Ortsverbindungsstraße Eichigt-Bergen umfahren werden. Aus Richtung Oelsnitz ist die Straße bis Abzweig Eichigt Dorfstraße frei, aus Richtung Ebmath geht es per Ampelregelung Richtung Bergen. (hagr)