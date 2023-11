Ein „Fortschicker“ als Blutsauger: Schüler aus Markneukirchen bringen historischen Stoff auf die Bühne

Schülerinnen und Schüler des musischen Profils am Gymnasium Markneukirchen haben das Theaterstück „Das Kontor" einstudiert und führen es im historischen Gerber-Hans-Haus auf.

In der Vergangenheit lebten Menschen in der heutigen Musikstadt, die alles andere als gut gelitten waren. Nicht die Instrumentenmacher, die als bescheidene Leute fleißig ihrem Tagwerk nachgingen und erbärmlich dafür entlohnt wurden. Wohl aber Händler, die Geigen, Gitarren und andere Instrumente als „Fortschicker“ in der Welt vertrieben,...