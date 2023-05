Einbruchsserie in Klingenthal

Klingenthal.

Eine Einbruchsserie sorgt derzeit im oberen Vogtland für Unruhe. Betroffen ist die Stadt Klingenthal. Wie die Polizei am Freitag meldet, wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh mehrere Aufbrüche gemeldet. So hatten Unbekannte zunächst an der Hohen Straße versucht, die Eingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln, allerdings scheiterten sie daran. Dann kamen sie über die Rückseite: Von dort gelangten sie in das Kellergeschoss und brachen ein Kellerabteil auf. Ob etwas entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Desweiteren wurde aus einem Carport an der Straße Am Amtsberg ein E-Bike entwendet; den Wert der Beute schätzt die Polizei auf annähernd 2800 Euro. Das Rad war den Angaben zufolge mit einem Schloss gesichert. Auch an der Schlossstraße versuchten Unbekannte mehrere Haustüren aufzuhebeln. Bei einer der Türen hatten sie Erfolg - sie entwendeten Spielzeug im Wert von etwa 50 Euro. Der Sachschaden summiert sich indes auf rund 3500 Euro. (su)