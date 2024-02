Eishockey in Klingenthal: Eingefleischte Fans buchen gleich einen Kurzurlaub im Vogtland

36.000 Besucher waren am Wochenende zum Hockey Outdoor Triple. Sie loben - genauso wie Eishockey-Experte Rick Goldmann - die besondere Kulisse an der Schanze. Kritik gibt es am Bustransfer.

Mit einem Kurzurlaub im Vogtland haben Melanie und Robert Lange das Hockey Outdoor Triple verbunden. Sie übernachteten von Freitag bis Sonntag in einer Pension in Mühlleithen. Von dort ging es zu den drei Eishockey-Partien, die in der Vogtland-Arena in Klingenthal stattfanden. Und damit zu einer Weltpremiere: Erstmals gab es Profi-Eishockey im...