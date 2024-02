Eishockey in Klingenthal: So sichern Rettungskräfte das Event ab

Das Hockey Outdoor Triple in Klingenthal zieht Tausende von Zuschauern an. Wie die Rettungssanitäter für den medizinischen Notfall vorbereitet sind.

Bis zu 15.000 Zuschauer können pro Spiel beim Hockey Outdoor Triple in der Vogtland-Arena in Klingenthal dabei sein. Für die Sicherheit der Fans sorgt nicht nur die Polizei, auch die Rettungssanitäter sind anwesend, um in medizinischen Notfällen schnell Erste Hilfe leisten zu können. Insgesamt 30 Personen sichern das dreitägige Event ab,...