Elegant und traditionell: Das bietet das erste Januar-Wochenende im oberen Vogtland

In Bad Elster können „Nussknacker“, Vivaldi und „Weißes Rössl“ erlebt werden, in Klingenthal, Schöneck, Wohlbach wird mit Liedersingen Weihnachten verlängert. Eine Tradition lebt in Tirpersdorf auf.

Bad Elster: Serenade, Ballett und Operette. Als Serenade mit Bildern aus Bad Elster im Winter, Frühling, Sommer und Herbst stimmen die Chursächsischen Streichersolisten am Freitag, 19.30 Uhr Vivaldis „Die vier Jahreszeiten" im König-Albert-Theater an. Soloviolinistin und Leiterin des Konzerts ist Almut Quandt, es moderiert Georg Stahl, die...