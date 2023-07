Elstertalstadion in Oelsnitz erhält neue Beregnungsanlage

In Oelsnitz wird die in die Jahre gekommene und mit Macken behaftete Beregnung des Fußballplatzes im Elstertalstadion ersetzt. Die bisherige manuelle Bewässerung wird durch ein automatisches System abgelöst, welches das Wasser aus dem vorhandenen Brunnen holt und zudem per Anschluss auch die Bewässerung für den Tennisbereich ermöglicht. Der...