Entwässerung an Straße wird gebaut

Bergen.

In Bergen lässt die Gemeinde die Straßenentwässerung an einem Abschnitt der Eichigter Straße bauen. In dem Bereich fließt Wasser von oberhalb gelegen Flächen auf die Straße, zudem drückt es aus Tageswassereinläufen zurück. Zunächst wollte die Gemeinde das Problem mit einer Spülung beheben, was aber fehlschlug. Eine Kamerabefahrung durch die Firma Warg aus Klingenthal ergab, dass die betreffenden Rohre eingebrochen sind ausgewechselt werden müssen. Den Auftrag für die Arbeiten vergab der Gemeinderat für 10.475 Euro an die Firma Gerbeth (Ebersbach). |hagr