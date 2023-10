Erstmals seit Jahren wieder ein Riesenrad beim größten Volksfest im oberen Vogtland: So kommt das Karussell bei den Besuchern in Erlbach an

Vier harte Tage: Noch bis Montag wird in Erlbach die 313. Kirwe gefeiert. Sie lockt Gäste aus nah und fern an. Ein Spaß für Junge und Junggebliebene - inklusive Fahrt mit dem Riesenrad.

Samstag kurz nach 9 Uhr sitzt die Kirwe noch in den Startlöchern. Allmählich kommt sie in Fahrt. Händler legen ihre Waren aus. Figurenluftballons werden aufgeblasen. Test, Test, Test – auf der Bühne läuft der Soundcheck. Nach und nach kommen erste Nachtschwärmer zum Lindenplatz. Jene, die am Abend zuvor bei den Schlachtfesten in den...