Familienkonzert in Aula am Amtsberg

Klingenthal.

Zu einem Konzert für Familien lädt die Musikschule Vogtland am morgigen Mittwoch ab 17 Uhr in die Aula am Amtsberg in Klingenthal ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. In ihrem Programm bieten die Musikschüler einen Querschnitt durch die Welt der Musikinstrumente. (hagr)