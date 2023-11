Fenster der kommunalen Wohnungen in Triebel werden modernisiert

An der Hauptstraße 37-43 kommen die mehr als 30 Jahre alten Plastedichtungen heraus. Auch in Wiedersberg will die Gemeinde in Fenster investieren.

Die Gemeinde Triebel steckt Geld in ihren kommunalen Wohnungsbestand. Diesmal geht es um die Wohnblöcke Hauptstraße 37-43. Die Fenster haben hier noch mehr als 30 Jahre alte Plastedichtungen - die ihre Lebenszeit überschritten haben. Für dichte, haltbare Fenster investiert die Gemeinde nun knapp 18.200 Euro in Umrüstungen der Fenster. Den... Die Gemeinde Triebel steckt Geld in ihren kommunalen Wohnungsbestand. Diesmal geht es um die Wohnblöcke Hauptstraße 37-43. Die Fenster haben hier noch mehr als 30 Jahre alte Plastedichtungen - die ihre Lebenszeit überschritten haben. Für dichte, haltbare Fenster investiert die Gemeinde nun knapp 18.200 Euro in Umrüstungen der Fenster. Den...