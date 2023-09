Festival „Muha live“ beginnt in Klingenthal: Worauf sich Besucher freuen können

Vogtland international: Die Musiker kommen in diesem Jahr neben Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden auch aus Chile und Argentinien.

Mit Holger „Josa“ Sauerbrey und Doc Fritz werden zwei namhafte Musiker am Mittwoch im Ferienhotel Zwotatal den Auftakt des Festivals „Mundharmonika live“ umrahmen. 20 Uhr geht es los. Die sieben Workshops laufen bereits seit Dienstagmittag. Höhepunkt des Festivals wird die traditionelle Live-Nacht am Samstag mit Musik in sieben...