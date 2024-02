Feuerwehr-Großeinsatz in Pizzeria in Bad Elster

Dutzende Einsatzkräfte mussten am Mittwochabend wegen starker Rauchentwicklung zu einem Restaurant im oberen Vogtland ausrücken.

Starke Rauchentwicklung in einer Pizzeria an der Johann-Christoph-Hilf-Strasse in Bad Elster hat am Mittwochabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Wie Bad Elsters Feuerwehrchef Dirk Rottluff am Donnerstagfrüh der „Freien Presse“ sagte, war die Ursache im Keller des Gebäudes zu finden.