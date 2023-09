Filmdreh in Adorfer Hellgasse: Zeitreise ins Jahr 1924

Die Plauener Filmemacher Sandra und Heintje Peter drehen in Adorf den Streifen „Karl Denke“.

Die Hellgasse in der Nähe der Michaeliskirche diente in dieser Woche als Drehort für einen Film. Die Filmemacher Heintje und Sandra Peter aus Plauen drehten dort die Anfangssequenz ihres 96-minütigen Films „Karl Denke“. Rund 20 Komparsen, ein Oldtimer und eine Drehorgel versetzten die Hellgasse in das Jahr 1924. Gedreht wurde unter anderem...