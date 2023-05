Flucht endet in einer Sackgasse

Plauen.

Ein 21-jähriger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag in Plauen versucht, mit seinem Auto vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten wollten gegen 2.30 Uhr den Fahrer kontrollieren. Darauf gab der 21-Jährige Gas: Die Flucht ging zunächst über die Pausaer Straße in Richtung Norden. Am Stadtrand bog der Fahrer schließlich in die Alte Jößnitzer Straße ab. Dort endete die Flucht - die Straße ist eine Sackgasse. Der Fahrer steuerte darauf seinen VW gegen einen Bahndamm. Das Auto wurde dabei beschädigt. Schaden: 1500 Euro. Laut Polizei besitzt der 21-Jährige keinen Führerschein, er hatte 0,5 Promille Alkohol im Blut. Im Auto saßen zwei junge Frauen (beide 17 Jahre alt). Die Beamten ermitteln gegen den Fahrer wegen Fahrens ohne Führerschein, illegalen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs. Für die Bergung des Autos musste der Bahnstrecke kurz gesperrt werden. (su)