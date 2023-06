Garage bei Brand in Landwüst zerstört

Am Mittwochabend, 21 Uhr, ist die Feuerwehr zu einem Brand in Landwüst gerufen worden. Aus ungeklärter Ursache stand eine Garage an der Straße Am Bergblick, in der auch ein Mopedauto untergestellt war, in Flammen. Der 76-jährige Eigentümer bemerkte das Feuer und schlug Alarm. Als die Feuerwehren aus Landwüst und Markneukirchen eintrafen, stand die...