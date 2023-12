Gaststätte Hüttenwirt in der Skiwelt Schöneck: Das ist der neue Pächter

Für die beliebte Einkehr an der Talstation der Skiwelt standen zuletzt einige Fragezeichen. Doch pünktlich zu Beginn der Skisaison ist ein neuer Betreiber gefunden.

Abschied und Neuanfang in der Gastätte Hüttenwirt an der Talstation der Skiwelt Schöneck: Aufgrund von personellen Problemen hat der Skiclub Schöneck die Arbeit im Hüttenwirt nach elf Jahren aufgegeben. Die Gaststätte hatte deshalb in den vergangenen Monaten nur noch sporadisch geöffnet. Ein Nachfolger konnte jetzt innerhalb kürzester...