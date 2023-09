Gebäude-Einbrüche: Was Spezialisten der Polizei für mehr Diebstahlsschutz raten

Nach Einbruchsserien in Bad Brambach und Hauptmannsgrün sind dort Menschen verunsichert. In Bad Brambach findet deshalb am Dienstag ein Präventionsabend statt.

Eigentlich war es in Bad Brambach lange Zeit ruhig. „Über viele Jahre ist hier nicht viel vorgefallen", sagt Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP). Umso größer war dann die Aufregung, als der ruhige Kurort im Sommer plötzlich in die Schlagzeilen geriet. Der Grund war eine Serie von Einbrüchen. In der Folge schlossen sich Bürger zusammen,...