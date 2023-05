Geldstrafe für Unternehmer

Wegen der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt eines Ausländers ist am Amtsgericht Auerbach gegen einen 47-jährigen Bauunternehmer aus dem Vogtlandkreis eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro verhängte worden. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mitteilt, ist der Strafbefehl über das im März gefallene Urteil jetzt rechtskräftig.