Gemeinde Eichigt kauft altes Trafohaus in Bergen

Lager und Nutzung durch die Feuerwehr: Es gibt einige Ideen für den Bau, der durch eine neue Kompaktstation des Energieversorgers ersetzt wird.

Das alte Trafohaus am Spielplatz in Bergen (Gemeinde Eichigt) wird entgegen erster Pläne nicht abgerissen. Die ausgediente Netzstation wird von der Gemeinde Eichigt erworben, kündigte Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) in öffentlicher Ratssitzung an. Der Kommune schwebt eine Nutzung des Baus mit Grundfläche viermal vier Meter...