Gemeinde will mobilen Blitzer in Schönbrunn aufstellen

Die Debatte um Verkehrsbelastung und Raserei in der Ortsdurchfahrt geht weiter. Auch ein Vorschlag für Tempo 30 innerhalb einer bestimmten Zeit kam aus den Reihen der Bürgerschaft.

Die Gemeinde Bösenbrunn will in der Ortsdurchfahrt Schönbrunn einen mobilen Blitzer aufstellen. Das kündigte Bürgermeister Christian Klemet Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) in der öffentlichen Gemeinderatssitzung an. „Hier sehe ich mit Abstand den meisten Bedarf“, erklärte er angesichts der erneuten Diskussion um zu schnelles Fahren...