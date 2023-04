Genießer-Bruderschaft tafelt in Bad Elster

Die Gläser erhob die Bailliage des sächsischen Landesverbandes der Chaîne des Rôtisseurs am Samstag in der Waldquelle Bad Elster. Das Restaurant hat dort den World Chaîne Day gefeiert. Dabei handelt es sich um einen Tag, an dem die internationale Bruderschaft Chaîne des Rôtisseurs weltweit ihre gepflegte Koch-, Tisch- und Tafelkultur feiert....