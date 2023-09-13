Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Bad Elster wird an der Georg-Leißner-Straße gebaut.
In Bad Elster wird an der Georg-Leißner-Straße gebaut. Bild: Archiv
In Bad Elster wird an der Georg-Leißner-Straße gebaut.
In Bad Elster wird an der Georg-Leißner-Straße gebaut. Bild: Archiv
Oberes Vogtland
Georg-Leißner-Straße in Bad Elster wird ab Montag zur Baustelle
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arbeiten am Fernwärmenetz sorgen bis zum 13. Oktober für Einschränkungen.

Die Georg-Leißner-Straße in Bad Elster wird ab Montag zur Baustelle. In Regie des Versorgers Eins erfolgen dort Arbeiten am Fernwärmenetz. Die Arbeiten werden in vier Teilabschnitten ausgeführt, die teilweise auf Privatgrundstücken erfolgen und teilweise in den öffentlichen Verkehrsraum eingreifen, wie die Stadtverwaltung Bad Elster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
3 min.
St. Egidien/Lichtenstein: „Wir wurden über den Tisch gezogen“
Das Gewerbegebiet Achat mit dem Schornstein von Knauf Insulation: Seit Jahrzehnten streiten die Kommunen über die Gewerbesteuer auch der hier ansässigen Unternehmen.
Der hoch verschuldete Zweckverband für die Gewerbegebiete soll aufgelöst werden: Darin ist sich St. Egidiens Gemeinderat einig. Bei anderen Punkten gibt es aber auch Kritik am Kurs des Bürgermeisters.
Bernd Appel
19:15 Uhr
3 min.
Im Eiltempo an die Spitze: Volleyballerinnen des SV Union Milkau gelingt perfekter Saisonstart
Nette Momentaufnahme: Die Milkauer Volleyballerinnen sind nach einem erfolgreichen Heimspieltag bis Ende Oktober Tabellenführer der Bezirksliga.
Beim Heimspieltag in der Frankenauer Sporthalle haben die Milkauer Frauen sowohl den VfB Schöneck als auch die die SG Zschopau/Harthau mit 3:0 geschlagen. Dass es so schnell ging, kam den Frauen entgegen.
Robin Seidler
01.09.2025
1 min.
Projektzirkus an Grundschule Bad Elster
Natürlich wird auch ein Clown bei den Aufführungen in Bad Elster nicht fehlen.
Drei Aufführungen finden Mittwoch, Donnerstag und Freitag statt.
Tino Beyer
19:26 Uhr
2 min.
Nach Heimpleite: Wutrede von Mainz-Star Amiri
Nadiem Amiri hat heftige Kritik an der Leistung des FSV Mainz 05 im Spiel gegen RB Leipzig geübt.
Der Frust über die 0:1-Pleite gegen RB Leipzig sitzt beim Mainzer Spielmacher Nadiem Amiri besonders tief. Der Nationalspieler findet danach deutliche Worte.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
14:00 Uhr
4 min.
Bäderehe: Wie laufen die Gespräche zwischen Bad Elster und Bad Brambach?
Das Rathaus Bad Elster am Kirchplatz.
Eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus beiden Orten hat zweimal getagt. Doch aus einer Information darüber im Stadtrat von Bad Elster entspann sich einmal mehr eine Diskussion über Grundsätzliches.
Tino Beyer
Mehr Artikel