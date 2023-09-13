Oberes Vogtland
Arbeiten am Fernwärmenetz sorgen bis zum 13. Oktober für Einschränkungen.
Die Georg-Leißner-Straße in Bad Elster wird ab Montag zur Baustelle. In Regie des Versorgers Eins erfolgen dort Arbeiten am Fernwärmenetz. Die Arbeiten werden in vier Teilabschnitten ausgeführt, die teilweise auf Privatgrundstücken erfolgen und teilweise in den öffentlichen Verkehrsraum eingreifen, wie die Stadtverwaltung Bad Elster...
