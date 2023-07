Gestohlener Luxus-Audi im Vogtland ist wieder aufgetaucht

Der weiße Audi E-Tron, der am Sonntagabend an einer Gastwirtschaft am Markt in Erlbach gestohlen wurde, ist wieder da. Das meldet die Polizei. „Er ist wieder aufgefunden worden, allerdings nicht in Deutschland, sondern auf tschechischem Staatsgebiet“, sagte Polizeisprecher Christian Schünemann der „Freien Presse“. Am späten...