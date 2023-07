Grenzfest in Wernitzgrün am 12. August: Seifenblasen-Show und viel Musik

Die Vorbereitungen für das Fest laufen. Auch das Programm steht fest. Was Besucher am 12. August am Grenzübergang in Wernitzgrün erwarten können.

Am 12. August soll die inzwischen 29. Auflage des Grenzfestes zwischen Luby/Schönbach und Markneukirchen stattfinden. Der Festplatz auf der tschechischen Seite des Grenzüberganges Wernitzgrün ist bereits gemäht. „Das haben am Dienstag unsere Mitarbeiter gemacht", sagte Vladimir Vorm, der Bürgermeister von Luby/Schönbach, als er sich am...