Grenzüberschreitende Partnerschaft: Nach dem Adventstreffen folgt am 1. Januar die Neujahrswanderung zum Hohen Stein

In der Zusammenarbeit zwischen dem westböhmischen Städtchen Luby/Schönbach und Markneukirchen/Erlbach stehen im kommenden Jahr gleich drei Jubiläen auf dem Programm

Der in Erlbach gebackene Riesenstollen mit der neuen Rekordmarke von 11,27 Metern war natürlich am Samstag die Attraktion beim Adventstreffen der Partnerstädte im westbömischen Luby/Schönbach. Auch Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) schnitt ihn mit an.