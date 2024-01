Gutenbergstraße in Bad Elster: Baumfällungen bereiten Sanierung vor

An der Gutenbergstraße gibt es ab Montag Einschränkungen. Es fallen für die Dauer der Arbeiten Parkplätze weg.

In Bad Elster wird die Gutenbergstraße ab Montag, 7 Uhr für das Parken auf beiden Seiten gesperrt. Grund ist das Fällen von Straßenbäumen durch den Bauhof, wie die Stadtverwaltung am Freitag informierte. Die Baumfällungen sind Vorbereitungen für die Straßensanierung in diesem Jahr. Wird das Parkverbot eingehalten, können die Arbeiten in...