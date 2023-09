Habecks Staatssekretär giftet im MDR gegen Vogtland-Landrat Thomas Hennig

Grünen-Politiker Michael Kellner nimmt bei „Fakt ist“ den namentlich nicht genannten Landrat ins Visier. Dabei lässt er indes Entscheidendes weg, was den Vogtländer zur Gegenattacke ermuntert.

Der vogtländische Landrat Thomas Hennig (CDU) hat in der MDR-Sendung „Fakt ist“ Kritik von Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grüne), Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, einstecken müssen. Thema waren Hennigs Aussagen am 3. März in Markneukirchen zur Genehmigung von Anträgen auf Bau von...