Hat im oberen Vogtland wieder ein Wolf zugeschlagen?

Am Dienstag fand ein Tierhalter sein Kaninchen tot mit abgebissem Kopf und Vorderläufen. Der Halter informierte die Fachstelle Wolf, und die reagierte prompt.

Ist im oberen Vogtland wieder ein Wolf unterwegs? In Hammerbrücke wurden am Dienstag in einem Stall einem Kaninchen Kopf und Vorderläufe abgebissen. Der Halter informierte die Fachstelle Wolf. Dort geht man von einen Fuchs oder Waschbären aus. Ein Wolf sei aber nach Aussagen von Anwohnern jüngst im Bereich Hammerbrücke gesehen worden....