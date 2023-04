Heckenpflege am Denkmal angeregt

In Bergen haben Kinder das Denkmal im Ort gesäubert - aber dabei festgestellt, dass durch den Heckenbewuchs um den kegelförmigen Stein kaum noch herumgelaufen werden kann, um die Inschriften dort zu lesen. Darüber informierte Yvonne Smolla im Eichigter Gemeinderat. "Es wäre gut, die Heckel mal zu kappen und in Form zu bringen", so...