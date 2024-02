Heimatverein Zwota im vergangenen Jahr mit zwei Veranstaltungsrekorden - Bewährte Vorstandsriege erhält das Vertrauen

Höhepunkt 2024 soll wieder die „Zwoticher Körbe“ werden. Im kommenden Jahr steht das 25-jährige Gründungsjubiläum an.

Gleich zwei Rekorde konnte der 92 Mitglieder zählende Heimatverein Zwota im vergangenen Jahr erzielen: Am Pfingstsonntag ging auf dem Schlosserberg 433 Wanderer auf Tour, an der Herbstwanderung mit Kutschenkorso nahmen 20 Gespanne teil. Beide Veranstaltungen stehen auch in diesem Jahr im Programm: Termine sind 19. Mai und 12. Oktober. Höhepunkt...