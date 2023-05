Hoher Sachschaden bei Einbruch in Firma

Siebenbrunn.

Bei einem Einbruch in eine Firma An der Papiermühle im Markneukirchner Ortsteil Siebenbrunn ist in der Nacht zum Freitag ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, drangen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 20.15 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr in ein Bürogebäude ein. Die Unbekannte durchwühlten die Räume, ebenso ein Lager, einen Hofladen und die Räume eines angrenzenden Schlachterbetriebs. Ob etwas gestohlen wurde, wird laut Polizei noch geprüft. Die Polizei sucht Zeugen, die in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben sowie Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können. Wer Informationen geben kann, meldet sich unter Ruf 03741 140. (hagr)