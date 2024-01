Holperpiste Auerbacher Straße in Klingenthal: Warum sich Bürger direkt an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wenden

An der 2022 sanierten Straße sollen Anpassungen vorgenommen werden. Dazu ist eine Vollsperrung nötig. Aber auch die einzige Umleitungsmöglichkeit ist eine Baustelle

Seit dem Abschluss der Sanierung der Auerbacher Straße/B 283 in Klingenthal im Herbst 2022 gibt es Kritik am Zustand der Fahrbahn, besonders im Abschnitt zwischen den Einmündungen Mittelbergstraße und Krummer Weg. Dort gleicht die Fahrbahn an vielen Stellen einer Wellenbahn. Stadtrat Thomas Funke (Freie Wähler) hatte das Thema bereits in...