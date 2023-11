Hundsgrün: Diesel läuft in Kanal und Teiche

Nach einer Havarie mit einem abgestellten Bus muss eine Umweltfirma umfangreich reinigen. Anwohner hatten das Malheur bemerkt.

Bei einer Havarie mit einem Bus ist in Hundsgrün nach den Worten von Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) Diesel in einen Kanal und Teiche geflossen. Der Unfall ereignete sich an einem abgestellten Fahrzeug aus unbekannten Gründen. Anwohner bemerkten das Malheur und brachten Sägespäne als erste Hilfe aus. Wieviel...