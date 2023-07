Im Test: Das bietet der neue Erlebnis-Wanderweg rund um Bergen

In Zeiten, in denen die Aufmerksamkeit in Windeseile erlischt, wird schnell alles zum „Erlebnis“ deklariert. Nur: Ist es auch ein Erlebnis? In Bergen bei Eichigt ist seit wenigen Tagen der neue Rundweg um den Ort als Wander- und Erlebnisweg für alle Generationen fertig. Die Eröffnung mit gut 200 Gästen, Musik der Bad Brambacher Band...