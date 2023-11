In Erinnerung an Paul Apitzsch: Wacholder und Infotafel auf „Hiebel“ bei Triebel

Mit einer geführten Wanderung erinnerten Wanderfreunde Triebeltal sowie Vogtländischer Gebirgs- und Wanderverein am Sonntag an den vor 150 Jahren geborenen Oberwegemeister des Vogtlandes.

Es wächst wieder ein Wacholder auf dem Wacholderhübel in Triebel - jener Anhöhe, die früher durch das Stasi-Domizil und heute durch das Meditationszentrum Vipassana bekannt ist. Das Bäumchen kam bei Regenwetter am Sonntagmittag in die Erde - bei einer Wanderung, die an den vor 150 Jahren geborenen vogtländischen Wanderer und Autor Paul...