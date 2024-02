In Schlangenlinien bei Schöneck unterwegs

Eine Verkehrsteilnehmerin war am frühen Mittwochabend fahruntüchtig. Weshalb, das klärte sich schnell auf.

In Schlangenlinien gefahren ist eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin am frühen Mittwochabend. Sie war um kurz nach halb sechs mit ihrem Pkw Ford auf der S 302 von Arnoldsgrün in Richtung Schöneck unterwegs, als sie von einem aufmerksamen Bürger beobachtet wurde. Dieser habe die Polizei alarmiert, heißt es in einer Meldung am...