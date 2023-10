Insolvenz des letzten Klingenthaler Akkordeonherstellers zieht Kreise

Das MDR-Fernsehen berichtet am Dienstagabend in der Sendung „Umschau“ über die Situation in der Weltmeister Akkordeon-Manufaktur

Die Insolvenz der Weltmeister Akkordeon-Manufaktur ist auch Thema im MDR-Fernsehen. In der Sendung „Umschau", die am heutigen Dienstag, 20.15 Uhr beginnt, wird der letzte Klingenthaler Akkordeonhersteller eines der drei Themen der knapp 45-minütigen Sendung sein. Das Unternehmen meldete Anfang September Insolvenz an und will sich nach den...